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Британский эксперт восхитился темпами наступления ВС РФ на Украине

Эксперт Меркурис: ВС РФ освобождают деревню за деревней за несколько дней

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Станислав Красильников/РИА Новости

Армия России быстро продвигается в рамках своего наступления, сейчас можно наблюдать его начальные этапы, ВС РФ освобождают населенные пункты один за другим в течение нескольких дней. Об этом в эфире You Tube – канала Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«На данный момент деревня за деревней в течение нескольких дней переходит под контроль русских», — подчеркнул он в эфире.

По его словам, аналитики сейчас наблюдают начальный этап наступления ВС РФ на позиции украинских войск. Он также отметил растущую слабость сопротивления Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении российскими войсками населенных пунктов.

Он отметил, что быстрое продвижение армии России на Украине обусловлено тем, что ВСУ испытывают острую нехватку профессиональных военных.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Оксфордском университете в Великобритании заявил, что без поставок западного оружия Украина капитулирует «за две недели».

Ранее Зеленский заявил о новом этапе конфликта с Россией.

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