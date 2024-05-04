Крупнейший банк Турции ужесточил условия открытия счетов россиянам

Турецкий банк DenizBank, одна из крупнейших кредитных организаций в стране, в 2024 году значительно ужесточил условия открытия счетов для россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

«DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна», — рассказал один из собеседников издания.

Отказы получают даже россияне с наличием вида на жительство и местной прописки. Исключение банк готов делать лишь для клиентов с депозитом от $100 тыс. и выше.

В декабре условия открытия счетов также ужесточил банк Emlak Katılım. Другие популярные среди россиян турецкие банки, в частности Vakıfbank, ZiraatBank и İşBank, работают без изменений.

До этого Россия вошла в топ-3 поставщиков товаров в Турцию. По итогам апреля РФ отправила в республику продукции на более чем на $3,3 млрд.

Ранее инфляция в Турции обновила максимум с ноября 2022 года.