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В Европе начались продажи конкурента Tesla Model Y

Xpeng представил в Европе кроссовер G6, который станет конкурентом Tesla Model Y

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XPeng

В Европе начались продажи китайских автомобилей Xpeng G6. Об этом сообщает carnewschina.com. Модель станет конкурентом кроссовера Tesla Model Y.

Отмечается, что дилеры марки в Нидерландах, Норвегии, Дании и Швеции открыли предзаказ на Xpeng G6. В частности, в Норвегии автомобиль будет стоить 410 тыс.норвежских крон (3,5 млн рублей по курсу на момент публикации). В прошлом году официальные представители Xpeng также объявили о планах выйти на рынок Великобритании, Германии и Франции.

По данным портала, в 2023 году Xpeng ежемесячно продавал в Китае более 7 тыс. единиц G6. Однако в 2024 году объем продаж G6 упал до 1-2 тыс единиц. Таким образом, Xpeng потерпела поражение в войне с Tesla Model Y на внутреннем рынке. Но теперь они хотят взять реванш в Европе.

Внешне новый Xpeng G6 похож на модель Tesla Model Y. У обеих машин практически одинаковые размеры кузова. Длина китайской новинки составляет 4753 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1650 мм. Колесная база достигает 2890 мм. Размер колесных дисков — 18 дюймов. Особенностями G6 являются безрамочные двери и скошенная крыша.

В салоне установлена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная систем на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8155P с 14,96-дюймовым сенсорным дисплеем.

Xpeng G6 будет предлагаться в трех версиях с электромоторами мощностью 254, 282 и 469 л.с.

Ранее сообщалось, что российские дилеры начали предлагать пикап Foton Tunland G7 за 3,57 млн рублей.

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