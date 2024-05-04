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Экстрасенс Гецати и певица Меганская стали «любовниками»

Холостяк Гецати обидел экс-участницу «ВИА Гры», обвинив в неискренности

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omeganskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-участница группы «ВИА Гра» Ольга Меганская возмутилась поведением холостяка Константина Гецати, который обвинил девушку в неискренности после удачного свидания на шоу «Невеста. Экстра любовь». Ее слова передает «СтарХит».

«Мы только что обнимались на шаре, как будто любовники! Если он не видит во мне никакой взаимности, у меня вопрос: а что мы вообще тогда здесь делаем? Зачем я обнимаю незнакомого мужчину? Что это только что было? Он просто посмеялся над моими чувствами!» — заявила Меганская.

Издание пояснило, что Гецати предложил девушке дружбу после свидания и заявил, что сомневается в ее чувствах. Затем Меганская убежала с романтической встречи в слезах.

В марте состоялась премьера шоу «Невеста. Экстра любовь». Программа похожа по формату на передачу «Холостяк». В нем участник «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати ищет себе невесту. Победительница девятого сезона шоу «Холостяк» Яна Сапета раскритиковала проект.

Сапета считает, что на участниц, которые борются за сердце Гецати, неинтересно смотреть. По ее мнению, некоторые героини шоу приехали «поплакаться» в передачу.

Ранее сообщалось, что «Новая Фабрика звезд» посвятит отчетный концерт Диме Билану.

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