Аэропорт Грозного возобновил регулярные рейсы в города России

Регулярные ежедневные рейсы из Грозного в Москву и другие города России, приостановленные из-за пандемии COVID-19, возобновлены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Грозненский аэропорт приостановил с 27 марта прием пассажиров, которые не имеют прописку или временную регистрацию, а также сократил количество рейсов из Грозного в Москву и обратно с четырех в сутки до трех в неделю.

Полеты возобновлены в Москву, Сургут, Ростов-на-Дону и обратно, рассказали в пресс-службе. С начала июля планируется начать полеты из чеченской столицы в Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодар, Новосибирск и Сочи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.