Все микрорайоны Пекина перевели в режим военного положения из-за вспышки COVID-19

Власти Пекина 15 июня ввели во всех жилых микрорайонах города режим военного положения из-за вспышки коронавируса, передает ТАСС.

Как отмечается, режим затронул 7 120 жилых микрорайонов столицы Китая.

На прошлой неделе на одном из крупнейших рынков Пекина «Синьфади» нашли коронавирус. Сначала заболел 52-летний мужчина, а позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины. Проведя внутреннее расследование, власти пришли к выводу, что зараженный лосось был поставлен с рынка морепродуктов «Цзиншэнь». Всех, кто имел отношение к импортированной рыбе, поместили на карантин.

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