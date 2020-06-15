ФСБ показала арсенал планировавшего нападение в Волгограде школьника

Федеральная служба безопасности опубликовала видео, где задержанный 14-летний школьник, подозреваемый в подготовке нападения на волгоградскую школу, показывает арсенал оружия. Видео опубликовало РИА «Новости»

Задержанный волгоградец показывает сотрудникам самодельные «коктейли Молотова», бомбы и поражающие элементы (гайки, гвозди), которые хранились у него дома.

Школьник также признается, что способы изготовления бомб он находил в интернете. После этого он фиксировал все в тетрадях.

Ранее стало известно, что в Волгограде задержали подростка, который готовил нападение на школу. Сотрудники ФСБ изъяли у него самодельную бомбу, «коктейли Молотова» и холодное оружие. Уже заведено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 223.1 УК России «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Также планируется принятие дополнительного процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК «Подготовка к убийству двух и более лиц». Школьнику уже предъявлено обвинение, его заключили под стражу.

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