В Москве вылечились после заражения коронавирусом еще 1 549 пациентов

За минувшие сутки в Москве были выписаны после выздоровления от коронавируса еще более 1,5 тыс. человек. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее данным, общее число вылечившихся в городе на сегодняшний день составляет 123 240 человек.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — цитирует Ракову ТАСС.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев возросло до 6 829.

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