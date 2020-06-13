Голикова: в России выписали 79% пациентов коронавирусных клиник

Около 79% человек выписали из специализированных для лечения коронавируса клиник. Об этом на брифинге рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В марте в России начали разворачивать и перепрофилировать лечебные учреждения в коронавирусные медучреждения, где лечили людей с COVID-19. Голикова уточнила, что из таких мест выписали 79% пациентов, у которых был вирус или подозрение на инфекцию, передает РИА «Новости».

Всего в России на сегодняшний день выявлено 520 129 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечился от инфекции 274 641 человек, число летальных случаев возросло до 6 829. За последние 24 часа число подтвержденных случаев коронавируса в стране увеличилось на 8 706.

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