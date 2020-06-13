В Москве антитела к COVID-19 обнаружили у 32,4% протестированных медиков

В Москве антитела к коронавирусной инфекции обнаружили у 32,4% медиков, прошедших тестирование. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Она отметила, что на первом этапе были обследованы 15,5 тыс. медицинских специалистов в 60 учреждениях, наличие антител к COVID-19 было выявлено у 16,5% из них.

При повторном обследовании антитела нашли у 32,4% прошедших тестирование медиков, в 21% случаях они были выявлены повторно, в 11,4% — впервые.

По состоянию на 13 июня в России выявлено 520 129 случаев коронавируса. В общей сложности зарегистрировано 6 829 летальных исходов, вылечился от инфекции 274 641 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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