Из психоневрологической больницы Магнитогорска сбежали три пациента

В Магнитогорске из психоневрологической больницы №5 сбежали три пациента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции ведут их поиски.

В апреле текущего года шесть пациентов сбежали из Иркутской областной психиатрической клиники. Впоследствии их обнаружили и вернули в медучреждение.

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