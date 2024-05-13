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В Белгороде произошло несколько взрывов после объявления ракетной опасности

ТАСС: несколько взрывов прозвучали в Белгороде на фоне ракетной опасности

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Алексей Баусин/«Газета.Ru»

В Белгороде прозвучали несколько взрывов после того, как в городе объявили ракетную опасность. Об этом сообщает ТАСС.

Об угрозе ракетной опасности предупредил глава региона Вячеслав Гладков.

До этого сообщалось, что сохраняется угроза обрушения конструкций пострадавшего от взрыва жилого дома в Белгороде.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее два мощных взрыва произошли в Белгороде.

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