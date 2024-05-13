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У женщины в носу обнаружили десятки личинок

В Таиланде женщине удалили десятки личинок, которых врачи нашли в ее ноздрях

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Гражданка Таиланда увидела в собственной крови из носа многочисленных личинок. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в провинции Чиангмай. Женщина заметила, что заложенность носа не проходит больше недели, но пациентка приняла это за симптом аллергии. Позже у нее открылось кровотечение, во время которого она заметила десятки насекомых.

Специалисты провели осмотр и обнаружили многочисленных личинок, которые размножались в ее ноздрях. Эти организмы могли распространиться дальше и затронуть глаза и мозг.

Медики быстро назначили операцию и удалили опасных личинок. Известно, что после этого состояние пациентки существенно улучшилось.

До этого в США мужчина попал в больницу с заражением мозга. Врачи были удивлены этому, так как заболевание, как правило, встречается в странах с плохими санитарными условиями, а американец в последнее время не путешествовал. Выяснилось, что причиной могла стать любовь мужчины к недожаренному бекону.

Ранее врачи вытащили живого червя из глаза женщины.

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