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Соседов и Кудрявцева расплакались на телешоу из-за «Белорусских легенд»

Телеведущие Соседов и Кудрявцева расплакались на «ВИА Суперстар» из-за песни

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Телекомпания «НТВ»

Телеведущие и судьи шоу «ВИА Суперстар» Лера Кудрявцева и Сергей Соседов пустили слезу в премьерном выпуске вокального проекта.

В рамках программы на сцену вышла группа «Белорусские легенды», которые исполнили ставшую хитом «Беловежскую пущу». Во время выступления у Соседова пошли слезы, музыкальный критик похвалил тембр солиста и заверил, что этот трек всегда вызывает в нем бурю эмоций.

«Дело в том, что я не могу без слез слушать эту гениальную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Композиция вне времени, эпох, абсолютно гениальная по мелодии и стихам. Голос Валеры Дайнеко восхищает и доставляет колоссальное наслаждение», — подчеркнул Соседов.

Его поддержала и Кудрявцева, которая призналась, что не понимает, как музыкантам удается писать столь проникновенные песни. Телеведущая поблагодарила белорусский коллектив за то, что те пришли на проект и порадовали зрителей своим творчеством.

«Это на самом деле что-то наивысшее, высший пилотаж. У меня нет слов, одни эмоции», — высказалась Кудрявцева.

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