Губерниев поддержал кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Спорт-Экспрессу» поддержал возможное назначение губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева новым министром спорта.

По его мнению, Дегтярев является неравнодушным к спорту человеком, что поможет ему в выполнении должностных обязанностей.

«Я с ним очень давно знаком, буду всячески помогать. Очень важно, какая команда с ним придет. Олег Матыцин был неплохим министром, но некоторые его заместители, отвечающие за спорт высших достижений, вызывали вопросы», — заявил Губерниев.

Пресс-секретарь премьер-министра России Михаила Мишустина Борис Беляков отметил, что Дегтярев возглавлял в Госдуме комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Беляков подчеркнул, что Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью, и продолжить ее активное развитие.

12 мая сообщалось, что Михаил Дегтярев прибыл в Москву для того, чтобы приступить к подготовке к вхождению в новый состав правительства.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала нового министра спорта.