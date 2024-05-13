Девелопер предупредил о грядущем росте цен на стройматериалы

Строительный рынок России готовится к серьезному удорожанию материалов. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на мнение директора по развитию инвестиционно-девелоперского холдинга «Астерра» Константина Злобина.

По мнению эксперта, в мае цены на стройматериалы могут подскочить на 15-20% в зависимости от сегмента. Одной из главных причин роста стоимости является традиционный всплеск спроса с наступлением строительного сезона.

«Март положил начало тренду подорожания, а в мае многие застройщики, не сделавшие запасы заранее, будут активно закупать материалы оптом», — пояснил Злобин.

Особенно ощутимым, по его прогнозу, станет увеличение цен на металл – около 20% в среднем. Однако факторов, влияющих на удорожание, немало: ключевая ставка, курс валют, новые законы, сезонность.

«Осенью и зимой материалы обычно дешевле из-за спада строительной активности», — отметил эксперт.

В 2023 году наблюдался рост в сегментах многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, что подогревает спрос на стройматериалы. А с учетом ожидаемого сохранения высоких темпов возведения в 2024 году ценники будут расти от квартала к кварталу, прогнозирует Злобин.

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