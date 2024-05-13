ЮрКисс ответил на слухи о попадании Тимати в черный список из-за отказа петь с ним дуэтом

Певец и член совета директоров «Русской Медиагруппы» ЮрКисс в разговоре с Лаурой Джугелией опроверг слухи о попадании Тимати в черный список из-за отказа петь с ним дуэтом.

«Я никогда не хотел дуэта с Тимати. Не знаю обстоятельств того, что там было, его заблюрили не из-за меня… Нет, у меня не было недопонимания, и тем более у нас не было разговора про дуэт. То есть вообще вот этой всей ситуации не было», — подчеркнул ЮрКисс.

По его словам, артисты попадают в черный список из-за конфликтов с холдингом, обмана руководства, частых дисциплинарных нарушений и прочих рабочих аспектов. В качестве примера ЮрКисс привел Егора Крида, которого в этот список внесли после срыва выступления на фестивале в Абу-Даби. Певец заверил, что нахождение Крида в черном списке никак не зависит от близости их личных отношений с ЮрКиссом.

«Его нахождение в черном списке никак не связано с тем, что мы общаемся и не общаемся. Мы с ним реально дружили какой-то период, потом перестали общаться. Без яркого конфликта. Потом он попал в эти черные списки. Спустя какое-то время после этого у нас уже произошел напряг в отношениях», — пояснил артист.

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