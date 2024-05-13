На Западе назвали цели ВС РФ под Харьковом

Российские войска растягивают истощенные подразделения украинской армии в Харьковской области, что ставит под угрозу группировку ВСУ в самом областном центре. Об этом сообщает журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс.

«ВС РФ начали масштабное продвижение на новом направлении в украинском конфликте, что приведет к растягиванию подразделений ВСУ, которые и без того уступают по вооружению и истощены», — пишет Хейнс.

Отмечается, что российские войска сосредоточились на Волчанске недалеко от российско-украинской границы и Липцах в 20 км к северу от Харькова.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что на Харьковском направлении отсутствуют бетонные укрепления и минные поля на фоне наступления ВС РФ, ситуация усугубляется бездействием министерства обороны Украины.

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