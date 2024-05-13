В Грузии расследуют превышение полномочий полицией на акции против закона об иноагентах

Специальная следственная служба Грузии начала расследования по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об иностранных агентах в Тбилиси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Речь идет о проведении расследования по пункту «Б» части 3 статьи 333 уголовного кодекса Грузии.

Некоторое время назад министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в ходе акции протеста правоохранители задержали 20 человек, среди них один гражданин России и два гражданина США.

В начале апреля правящая партия «Грузинская мечта» внесла в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Инициатива предполагает обязательную регистрацию в специальном государственном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Законопроект об иноагентах встретили резкой критикой. С 15 апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект.

Ранее США призвали провести расследование в связи с протестами в Грузии.