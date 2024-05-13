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Голикова рассказала, над чем будет работать в случае утверждения ее на пост вице-премьера

Голикова заявила, что важнейшая задача — это поддержка участников СВО и их семей

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РИА «Новости»

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала, что в случае ее утверждения на пост она продолжит осуществлять все меры поддержки участников спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, важнейшая задача — это поддержка участников СВО и их семей. Она отметила, что власти страны продолжат осуществлять все социальные меры в полном объеме.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу российского правительства. На должность первого вице-премьера Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова.

Должности вице-премьеров в кабмине оставят Виктория Абрамченко, курировавшая Минсельхоз и Минприроды, и Андрей Белоусов. Они перейдут на другую работу, сообщила пресс-служба кабмина. Абрамченко на посту должен сменить Дмитрий Патрушев, занимавший должность главы Минсельхоза. А Александр Новак в связи с уходом Белоусова, помимо сферы энергетики, также будет курировать экономический блок и заниматься вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер.

Ранее КПРФ решила не поддерживать кандидатуры Силуанова и Решетникова.

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