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В России водителей собираются штрафовать за скрытые автомобильные номера

Правительство РФ поддержало введение штрафов за скрытые автомобильные номера

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России правительственная комиссия поддержала законопроект, подразумевающий введение штрафов за применение материалов, которые не дают идентифицировать госномера на авто или позволяющих их видоизменить и скрыть. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В проекте отзыва отмечается, что правительство поддерживает законопроект», — рассказал собеседник издания.

Сотрудники МВД, представляющие законопроект, также предложили ввести штраф для автомобилистов, которых повторно «ловят» на управлении машины без госномеров в течение года.

В документах к законопроекту отмечается ,что у государственно-правового управления президента нет принципиальных возражений относительно инициативы.

До этого в ГИБДД напомнили, что в России водители, решившие обновить фары в автомобиле, рискуют получить штраф и лишиться прав. Сотрудники отметили, что за внесение серьезных изменений в машину, которые не предусмотрены производителем, водитель получит штраф в размере 500 рублей. Однако при худшем сценарии автомобилист может нарваться на лишение прав на 12 месяцев. Также сотрудники заберут у него и новые светодиоды. Это может произойти в случае, если автомобилист установил в фары лампы другого цвета. По словам сотрудников, если их режим работы не согласован с ПДД, то водитель в качестве наказания получит не только штраф.

Ранее Росавиация начала расследование инцидента с самолетом над трассой в Подмосковье.

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