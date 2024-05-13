Российские десантники уничтожили в ДНР украинскую «Бабу Ягу»

Забайкальские десантники из состава группировки «Юг» уничтожили в Часове Яре в Донецкой народной республике гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа «Баба Яга». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства обороны РФ.

По данным ведомства, беспилотный летательный аппарат по воздуху приближался к передовым позициям российской армии для нанесения удара.

Как сообщили в оборонном ведомстве, после обнаружения воздушной цели десантники открыли по ней прицельный огонь из пулеметов ПКМ и «Печенег», а также из автоматов АК-12. Украинский ударный беспилотник был ликвидирован.

Также Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 13 мая российские военные пресекли террористические атаки ВСУ с применением БПЛА самолетного типа, реактивных систем залпового огня «Ольха» и авиационных управляемых ракет «Storm Shadow» по объектам на территории Российской Федерации.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.