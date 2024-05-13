Акинфеева призвали уходить из ЦСКА

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Советскому спорту» заявил, что голкиперу Игорю Акинфееву пора заканчивать с профессиональным спортом.

По его мнению, в ЦСКА его сможет успешно заменить Владислав Тороп, который отыграл на ноль матч 28-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Владислав великолепно сыграл, очень надежно на выходах. Хорошая ли смена Акинфееву? Да! Ему уже давно пора уходить! Конечно, еще хочется поиграть, и он чувствует, что может, но кондиции все равно уже не те», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. 11-метровый штрафной удар был назначен после того, как Матео Кассьерра шипами наступил на ногу Илье Агапову в штрафной петербургского клуба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался от переговоров с Дзюбой.