Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Акинфеева призвали уходить из ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Пономарев призвал Акинфеева заканчивать с футболом

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Советскому спорту» заявил, что голкиперу Игорю Акинфееву пора заканчивать с профессиональным спортом.

По его мнению, в ЦСКА его сможет успешно заменить Владислав Тороп, который отыграл на ноль матч 28-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Владислав великолепно сыграл, очень надежно на выходах. Хорошая ли смена Акинфееву? Да! Ему уже давно пора уходить! Конечно, еще хочется поиграть, и он чувствует, что может, но кондиции все равно уже не те», — заявил Пономарев.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. 11-метровый штрафной удар был назначен после того, как Матео Кассьерра шипами наступил на ногу Илье Агапову в штрафной петербургского клуба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался от переговоров с Дзюбой.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами