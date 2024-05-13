На Украине признали ухудшение ситуации под Харьковом

Украинская сторона предупредила, что ситуация на северном участке фронта в Харьковской области «значительно ухудшилась». Об этом пишет CNN.

Это заявление прозвучало после того, как Россия заявила о захвате еще четырех населенных пунктов в рамках своего внезапного наступления.

По словам одного украинского регионального чиновника, прогресс российских войск «незначителен», при этом он признал, что наземные боевые действия в этом районе расширяются.

В статье отмечается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции не только на северном участке фронта. По данным DeepStateMap, Россия добивается дальнейших успехов на двух других ключевых участках — в районе Часова Яра и Красногоровки.

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее боец ВСУ заявил, что оборона Волчанска не готова к действиям ВС России.