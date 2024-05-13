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Названы финалисты «Новой Фабрики звезд»

Племянница шоумена Мартиросяна Еганян прошла в финал «Новой Фабрики звезд»

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ТНТ/nonnaeganian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После очередного выпуска шоу «Новая Фабрика звезд» были названы финалисты проекта. Об этом сообщает «Стархит».

Среди них — Семен Полищук, Маша Гордеева, Габриэль Александров, Софья Полозова, Саша Филин и Нонна Еганян. Еганян и Филин были среди номинантов на «вылет», но звездное жюри «спасло» молодого человека, а сам он отдал голос за то, чтобы в проекте осталась племянница шоумена Гарика Мартиросяна.

Накануне Еганян ответила на критику из-за родства с Мартиросяном.

«Если честно, мне кажется, что придется всю жизнь с этим прожить. Я напрямую связана с Гариком, он говорит об этом открыто — ничего не скрывает», — подчеркнула исполнительница.

Ранее из шоу «Новая Фабрика звезд» выбыл сын шансонье Михаила Круга — исполнитель Александр Круг.

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