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Блинкен предупредил об анархии из-за действий Израиля

Блинкен: наступление Израиля в Рафахе может создать анархию в регионе

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SecBlinken/X

Наступление Израиля на город Рафах в секторе Газа может создать анархию и хаос на Ближнем Востоке. Об этом в эфире американского телеканала NBC News заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Такая акция вызовет хаос и анархию, не устранив проблему», — отметил он.

По его мнению, даже после осуществления операции Израиля в городе останутся многочисленные члены палестинского движения ХАМАС.

12 мая официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что израильские военные продолжают ограниченную по объему и направленности операцию в Рафахе, которая является «ограниченной по объему и направленности».

Он отметил, что с начала операции в Рафахе ЦАХАЛ уничтожил десятки представителей палестинской исламистской террористической группировки ХАМАС, заблокировал подземные туннели и изъял большое количество вооружения.

Ранее Боррель призвал обеспечить безопасность граждан в Рафахе.

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