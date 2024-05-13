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Зюганов сообщил, что КПРФ не поддержит кандидатуры Силуанова и Решетникова

Зюганов: КПРФ планирует проголосовать против кандидатур Силуанова и Решетникова

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Члены КПРФ планируют проголосовать против кандидатур Антона Силуанова и Максима Решетникова. Об этом заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции, передает ТАСС.

12 мая профильный комитет Госдумы поприветствовал кандидатуру Силуанова на пост главы министерства финансов РФ. Решетников является кандидатом на пост главы Минэкономразвития.

«Силуанов и Решетников: будем голосовать категорически против», — сказал Зюганов.

КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре вице-премьера Татьяны Голиковой и проголосует против курируемых ею министров. В правительстве сообщали, что Голикова продолжит курировать деятельность Минздрава, министерства труда и социальной защиты, а также Минкультуры. В сферу ее ведения войдет и Федеральное агентство по делам национальностей.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу российского правительства. На должность первого вице-премьера Мишустин предложил назначить Дениса Мантурова.

Ранее Путин предложил назначить Белоусова министром обороны РФ вместо Шойгу.

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