В Белгородской области запустили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спрятаться в укрытии или другом безопасном месте. Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

12 мая подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения. Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Сразу стало известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Позже Гладков назвал число жертв обстрела.

Ранее российские военные ударили по аэродрому ВСУ, с которого атаковали Белгород.