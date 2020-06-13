На Украине зафиксирован новый антирекорд заболевших COVID-19 за сутки

На Украине зафиксирован новый антирекорд в виде 753 случаев коронавируса, которые выявили за прошедшие сутки. Об этом сообщил Совет нацбезопасности и обороны страны (СНБО).

Днем ранее было 683 заболевших. По сведениям на 13 июня, в стране за 24 часа умерли 10 человек, выздоровели — 409.

Всего на Украине зафиксировали более 30 тыс. человек с COVID-19, выписаны после выздоровления почти 14 тыс. пациентов, скончались с начала эпидемии 880 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Во всем мире коронавирусная инфекция выявлена у 7 650 696 человек, жертвами инфекции стали 425 869 пациентов.

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