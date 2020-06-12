В Нью-Джерси снесли памятник Колумбу

Власти города Камден американского штата Нью-Джерси демонтировали памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу в городском парке, передает телеканал CBS.

Работники городских служб сняли статую с постамента и разобрали на части. Некоторые жители города, выступающие за снос памятника, нанесли ему ущерб.

По данным телеканала, жители Камдена давно просили власти убрать памятник и даже намеревались провести марш в поддержку данного требования. По словам организаторов мероприятия, власти узнали о планах провести марш и сами демонтировали статую.

«Это давно назревший вопрос, но теперь мы должны разработать план по пересмотру этих устаревших символов разделения по расовому признаку и несправедливости», — заявил мэр города Фрэнк Моран.

Ранее протестующие снесли памятники Колумбу в Ричмонде и Сент-Поле. В Бостоне памятник первооткрывателю Америки был обезглавлен, а в Майами — подвергся вандализму.

Отмечается, что большинство жителей Камдена — афроамериканцы.

Снос памятников в США происходит на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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