Путин поручил разработать требования к работе школ в условиях коронавируса

Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 июня подготовить требования к работе школ в условиях COVID-19, в том числе при проведении ЕГЭ, и к организации летнего отдыха для детей. Соответствующий перечень опубликовала пресс-служба Кремля.

Сообщается, что «санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи» в условиях распространения коронавируса нового типа, «в том числе при проведении единого государственного экзамена и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2020 году», поручено Роспотребнадзору, Минпросвещению России и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Проводить подготовку данных требований эти ведомства и органы исполнительной власти будут совместно.