Коронавирус выявлен у 7,2 млн человек в мире
Во всем мире коронавирусная инфекция выявлена у 7 238 611 человек, жертвами болезни стали 411 277 пациентов. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Так, за минувшие сутки наличие COVID-19 подтвердилось у 120 410 человек. При этом за последние 24 часа зафиксировано 4 755 летальных исходов.
При этом вылечились от коронавирусной инфекции 3 371 716 человек по всеми миру.
По состоянию на 9 июня в России выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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