В Узбекистане коронавирусом за сутки заразились почти сто человек

В Узбекистане за сутки число заражений возросло на 99, пишет Минздрав республики.

Всего в стране коронавирус подтвердился у 4547, выздоровели 3459, скончались 18 пациентов.

Отмечается, что наряду со столицей от коронавируса больше всего пострадала Навоийская область. Также число «завозных» заражений уступает «внутренним». С 6 апреля в стране действует режим обязательной самоизоляции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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