В ВОЗ призвали жителей Москвы соблюдать респираторный этикет

Представитель Всемирной охраны здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала жителей Москвы продолжать соблюдать респираторный этикет и соблюдать правила гигиены после снятия в городе ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, необходимо продолжать следить за подозрительными случаями, изолировать и лечить людей с инфекцией.

«Необходимо продолжать...соблюдать основные правила гигиены (тщательно и часто мыть руки с мылом или обрабатывать обеззараживающим средством) и респираторный этикет...», — заявила Вуйнович.

Она отметила, что снижение заболеваемости и новых случаев коронавируса происходит в первую очередь благодаря применению жестких мер общественного здравоохранения для прерывания местной передачи вируса.

Накануне, 8 июня, Мэр Москвы Сергей Собянин отменил режим самоизоляции, пропускную систему и график пропусков, которые были введены для борьбы с коронавирусом.

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