Синоптики прогнозируют небольшие дожди и +28°С во вторник в Москве

Метеорологи прогнозируют теплую погоду до +28°С и кратковременные дожди в столице 9 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, днем в Москве температура воздуха будет варьироваться от +26°C до +28°C, а ночью — от +16°C до +18°C.

В небе над столицей и областью ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, на западе — умеренные. Ночью осадки должны прекратиться.

Сила ветра, который будет дуть с юго-востока днем, составит 5-10 м/с, ночью — 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью оно не изменится.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.