На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве похолодает до -16 °С

Синоптик Шувалов: предстоящая ночь будет самой холодной в Москве на этой неделе
true
true
true
close
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Местами в Московской области температура в ночь на среду может опускаться почти до -20 °С. Об этом сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

«Ночь на 24 декабря будет холоднее. Сейчас начались прояснения. Выхолаживание будет более заметным. Поэтому в Москве ожидаем ночью -14...-16 °С и до -19 °С по Московской области», — сказал он.

Утром в Москве немного потеплеет, температура воздуха составит -13 °С.

Ниже -20 °С в ночь на 24 декабря будет в Костромской и Ивановской областях.

Незадолго до этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в новогодние праздники высота снежного покрова в Москве может достигнуть 10 сантиметров. К Новому году сугробы вырастут до 11-13 см. По словам эксперта, к границе Московской и Тверской областей подошел холодный атмосферный фронт, поэтому характер погоды начал меняться.

Ранее синоптики предупредили о гололеде в столичном регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами