В Москве похолодает до -16 °С

Синоптик Шувалов: предстоящая ночь будет самой холодной в Москве на этой неделе

Местами в Московской области температура в ночь на среду может опускаться почти до -20 °С. Об этом сообщил руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

«Ночь на 24 декабря будет холоднее. Сейчас начались прояснения. Выхолаживание будет более заметным. Поэтому в Москве ожидаем ночью -14...-16 °С и до -19 °С по Московской области», — сказал он.

Утром в Москве немного потеплеет, температура воздуха составит -13 °С.

Ниже -20 °С в ночь на 24 декабря будет в Костромской и Ивановской областях.

Незадолго до этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в новогодние праздники высота снежного покрова в Москве может достигнуть 10 сантиметров. К Новому году сугробы вырастут до 11-13 см. По словам эксперта, к границе Московской и Тверской областей подошел холодный атмосферный фронт, поэтому характер погоды начал меняться.

Ранее синоптики предупредили о гололеде в столичном регионе.