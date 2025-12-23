Международный союз биатлонистов отреагировал на смерть 27-летнего спортсмена

Международный союз биатлонистов (IBU) отреагировал в своих соцсетях а смерть 27-летнего норвежского биатлониста Сиверта Гутторма Баккена.

«У нас нет слов после новостей о смерти Сиверта Гутторма Баккена. Мы соболезнуем его родными, друзьям, товарищам по команде и всем близким в это непростое время. Сиверт, нам будет тебя не хватать», — говорится в сообщении.

Спортсмен найден мертвым в гостинице, причины смерти не уточняются. Баккен трижды становился чемпионом Европы — в смешанной эстафете в 2021-м, и в спринте и эстафете в 2025-м. Также на его счету победа на этапе Кубка мира в масс-старте. В середине декабря норвежец занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира во Франции. Он считался претендентом на поезку в Италию на Олимпиаду 2026 года.

3 июня самый известный биатлонный болельщик в мире немец Норберт Штарке скончался в возрасте 84 лет.

Ранее чемпион мира по биатлону Геннадий Ковалев умер на 80-м году жизни.