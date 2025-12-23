На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей

Мария Захарова опубликовала клип на песню «Мой ангел»
РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. представила клип на песню «Мой ангел», стихи к которой она написала сама.

Захарова отметила, что работа над композицией была долгой и непростой, но, по ее словам, эта песня была необходима. Клип доступен на видеохостингах Rutube и YouTube.

Впервые «Мой ангел» прозвучала 24 марта на концерте в Санкт-Петербурге в исполнении заслуженной артистки России Ирины Понаровской. В сентябре 2024 года певица потеряла сына: Энтони Родд скончался в своей квартире в Москве.

Захарова рассказывала РИА Новости, что идея песни зрела у нее давно, а после смерти сына Понаровской она поняла, что пришло время воплотить ее в жизнь. По словам представителя МИД, певица сразу приняла песню, несмотря на то что запись далась всем тяжело, и исполнила ее, преодолевая личную боль.

Захарова подчеркнула, что композиция посвящена всем матерям, чьи сыновья не вернулись из зоны специальной военной операции.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал поддержать фильм «Позывной Тута» о герое СВО.

