Врач рассказала, как справиться с запотеванием очков зимой

Справиться с запотеванием очков зимой помогут спреи-антифоги, а также мыло или пена для бритья. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова.

«Если вы носите очки, запотевание при входе с холода в тепло — это физика (конденсат), но с ней можно бороться. Есть несколько проверенных методов. Во-первых, это специальные покрытия. Самый надежный способ — линзы с качественным гидрофобным (водоотталкивающим) слоем. Они запотевают меньше и отходят за секунды. Второе — это спреи и салфетки anti-fog. Они продаются в любой оптике, создают пленку, мешающую образованию капель. Наносить их нужно на чистые очки еще дома, перед выходом. Есть еще народный метод (мыло или пена для бритья). Если спрея нет, нанесите каплю жидкого мыла или пены для бритья на линзы, а затем аккуратно разотрите мягкой салфеткой досуха, не смывая водой. Оставшаяся микропленка работает как поверхностно-активное вещество и не дает конденсату оседать», — пояснила Шилова.

По словам врача, также поможет справиться с запотевающими очками в холодное время года правильное ношение шарфа.

«Часто очки потеют от вашего же дыхания, поднимающегося из-под шарфа. Старайтесь, чтобы воздух уходил вниз, или сдвиньте очки чуть дальше на нос для циркуляции воздуха», — посоветовала Шилова.

