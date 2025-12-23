На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казахстанский бизнесмен решил платить пенсии родителям сотрудников своей компании

Бизнесмен из Казахстана пообещал бонусы к пенсии для родителей сотрудников
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Владелец производителя безалкогольных напитков Galanz Bottlers Турсенгали Алагузов пообещал выплачивать надбавку к пенсиям родителям своих сотрудников. Новостью поделилась жена бизнесмена, а также продюсер и актриса Баян Алагузова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Алагузов преподнес щедрый подарок не только сотрудникам компании, но и членам их семей. На корпоративном вечере он объявил, что с нового года родители сотрудников старше 65 лет будут ежемесячно получать от него по 50 тыс. тенге в качестве прибавке к своей пенсии.

Так бизнесмен решил поблагодарить пожилых людей «за то, что они воспитали для компании ценного человека».

Супруга Алагузова сопроводила публикацию об инициативе мужа словами: «Горжусь тобой, любовь моя». Как пишут казахстанские СМИ, ранее Алагузов подарил сотрудникам 100 квартир в Алматы, чтобы отблагодарить их за многолетнюю работу в его компании.

В соцсетях новость вызвала бурные обсуждения. Большинство пользователей с восторгом прииняли предложение бизнесмена, отметив, что другим компаниям тоже стоит внедрить такой подход.

Ранее владелец сети ресторанов в Китае распределил праздничную выручку между всеми работниками.

