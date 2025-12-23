Крис Ри хотел организовать выставку своих картин в России

Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников рассказал в беседе с «Абазец», что британский певец Крис Ри хотел сделать выставку своих картин в России.

Ратников отметил, что идея о выставке изначально была его. Он предложил ее менеджеру Ри. По словам мужчины, такая идея очень впечатлила артиста.

«В результате мне подарили одну работу Криса, а выставку решили не делать, потому что хотели выставить оригиналы. А это ряд сложностей – всякие таможенные моменты и прочее. Они решили отказаться от этой идеи, хотя она очень зашла», — отметил глава TCI.

22 декабря Криса Ри не стало после борьбы с онкологическим заболеванием. Ратников также рассказал, каким запомнил британского певца. Он заявил, что музыкант был самым добрым, семейным и беспафосным. Мужчина признался, что дружил с артистом.

«В один из приездов Крис в очередной раз со мной простился, но я сказал, что люди ждут его творчества. На следующий год мы снова увиделись. Все было в порядке. Вчера Крис ушел от нас. Все дороги где-то кончаются. Вспоминаем с благодарностью», — поделился Ратников.

Ранее дирижер «Щелкунчика» объяснил, почему трудно попасть на балет ГАБТа.