Олимпийский чемпион: спортсменам в Госдуме нечего делать

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что спортсменам в Госдуме нечего делать, передает Sport24.

«Спортсменам в Госдуме нечего делать. У нас не хватает тренеров, специалистов. И где у нас есть бесплатный спорт? Хоккей, биатлон — все платное. Единственный, чья работа из депутатов мне нравится, — Вячеслав Фетисов», — сказал Тихонов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее международная федерация допустила россиян до соревнований с флагом и гимном.