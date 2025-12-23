Мужчина избил и покусал супругу после ссоры в петербургском отеле

В Петербурге мужчина избил и покусал супругу после ссоры в отеле

В Петербурге ссора супругов в отеле обернулась избиением. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в ночь на 22 декабря в апарт-отеле на улице Салова во Фрунзенском районе — супруги, остановившиеся там, поссорились на бытовой почве. В ходе ссоры 43-летний мужчина избил жену, нанося ей удары по голове, а также укусил ее за руку.

Сотрудники отеля нажали тревожную кнопку, когда услышали шум драки и крики. Росгвардейцы задержали нападавшего и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшую 43-летнюю супругу задержанного госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и укушенную рану на правой руке.

Ранее в Петербурге женщина напала на мужа с маникюрными ножницами.