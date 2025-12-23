СМИ сообщили о повреждении инфраструктурного объекта в Чернигове

В Чернигове заявили о повреждениях на объекте критической инфраструктуры

В Чернигове на севере Украины получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщило украинское издание «Апостроф».

Местные СМИ отметили, что в городе в этот день произошел взрыв. На фоне произошедшего режим воздушной тревоги объявили сразу в нескольких регионах страны — в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.

23 декабря национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» сообщила, что в ряде украинских регионов ввели аварийные отключения электроэнергии. Украинское издание «Страна.ua» уточняло, что отключения света ввели в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях.

Кроме того, сообщается о внеплановых отключениях электричества в Киеве. В городе Бурштын Ивано-Франковской области отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги. В Хмельницком в части города также пропал свет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в шести округах Херсонской области пропало электричество из-за удара ВСУ.