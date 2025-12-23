Экс-советник Трампа не увидел сближения позиций России и Украины

Россия и Украина все еще далеки друг от друга в вопросе мирного урегулирования конфликта, «несмотря на весь шум». При этом сдержанность ЕС и «пророссийская» дипломатия Трампа дают преимущество Москве. Об этом в статье для издания The Washington Post написал бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Несмотря на весь шум, Москва и Киев по-прежнему далеки друг от друга. Учитывая, что Трампа больше интересует Нобелевская премия, чем интересы безопасности США, НАТО или Украины, можно было бы ожидать, что европейские лидеры займут образовавшуюся пустоту. Однако это кажется маловероятным», — отметил он.

По словам Болтона, лидеры ключевых стран ЕС, а именно Франции, Германии и Великобритании, «находятся в глубоком внутриполитическом кризисе». В итоге Евросоюз оказывается «просто некомпетентен в вопросах мира и безопасности», убежден он. Трамп же «просто хочет заключить сделку», однако ему «безразлична ее суть», отметил экс-советник президента США.

По мнению Болтона, последние «неудачи и ошибки Запада» повысили шансы победы России в конфликте. И теперь на кону стоит не только независимость и свобода Украины, но и единство НАТО, считает он.

23 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что сделает все возможное для достижения мирной сделки по Украине к Рождеству. Также 22 декабря вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd заявил, что в переговорах по Украине есть прогресс, однако он не стал утверждать, что в ближайшее время сторонам удастся прийти к мирному разрешению конфликта. По его словам, переговорный процесс тормозит вопрос территориальных уступок со стороны Украины.

Ранее Джон Болтон раскритиковал мирный план Трампа.