В Нижнем Новгороде рыбак провалился под лед на озере

В Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд — рыбак провалился под лед и оказался в воде. Прохожие попытались помочь ему, но ничего не вышло. В результате совместных усилий спасателей и очевидцев мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу.

Пострадавшего доставили в больницу с признаками переохлаждения. Спасатели напомнили об опасности выхода на неокрепший лед.

До этого в Уфе мужчина провалился под лед во время рыбалки. Ему удалось выбраться на льдину и самостоятельно позвонить спасателям, которые благополучно доставили его на сушу.

Ранее в Кузбассе школьники провалились под лед, их унесло течением.