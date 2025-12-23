На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рыбак провалился под лед на озере в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде рыбак провалился под лед на озере
true
true
true
close
ГУ МЧС России по Нижегородской области/VK

В Нижнем Новгороде спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в Автозаводском районе на озере Земснаряд — рыбак провалился под лед и оказался в воде. Прохожие попытались помочь ему, но ничего не вышло. В результате совместных усилий спасателей и очевидцев мужчину удалось обвязать веревкой и вытащить на сушу.

Пострадавшего доставили в больницу с признаками переохлаждения. Спасатели напомнили об опасности выхода на неокрепший лед.

До этого в Уфе мужчина провалился под лед во время рыбалки. Ему удалось выбраться на льдину и самостоятельно позвонить спасателям, которые благополучно доставили его на сушу.

Ранее в Кузбассе школьники провалились под лед, их унесло течением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами