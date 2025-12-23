На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев проверил, как идет апробация новых правил въезда в РФ в одном из московских аэропортов

Медведев посетил пункт пропуска в Шереметьево
true
true
true
close
Дмитрий Медведев/VK

Замглавы Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев проверил, как идет эксперимент по апробации новых правил въезда в страну в московском аэропорту Шереметьево. Пост об этом опубликован на странице политика в социальной сети «Вконтакте».

Проверил, как в Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию. Он предусматривает сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе», — написал он.

Медведев добавил, что правительство страны и столица участвуют в работе по оснащению биометрическим оборудованием других пунктов пропуска через госграницу.

Летом уходящего года в Минцифры России сообщали, что новые правила въезда в Россию для граждан иностранных государств с безвизовым режимом, введенные с 30 июня 2025 года, носят исключительно добровольный характер.

Так, приезжающий на территорию России гражданин может заблаговременно подать электронное заявление на пересечение границы и регистрации в мобильном приложении RuID. В таком случае гражданин получит QR-код на пропуск через кордон. Новые правила введены в экспериментальном режиме на один год.

Ранее МИД Таиланда подтвердил сохранение безвиза для туристов из России.

