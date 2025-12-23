Многодетную москвичку наказали за использование карты ребенка для оплаты проезда в метро

В Москве многодетную мать задержали за использование проездного ее сына в метро

В Моске на многодетную маму составили протокол за то, что она перепутала карты и прошла в метро по проездному сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Сегодня вечером на станции «Новые Черемушки» Ольга случайно достала не ту социальную карту из кармана и приложила к турникету детский проездной. Это заметили контролеры и изъяли обе карты.

Как отмечается, женщина имеет право на бесплатный проездной как многодетная мать, однако ошибку ей не простили и выписали штраф. Далее Ольгу доставили в отдел полиции и заставили писать объяснительную.

«В этот же момент в метро проходил мужчина, который не заплатил за своего сына, но остановили и оштрафовали почему-то именно меня», — отметила женщина.

Москвичка собирается оспорить выписанный ей штраф.

