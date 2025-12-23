Главы двух российских регионов стали героями фейков об атаках Украины

Главы Мурманской и Калининградской областей стали героями фейков об атаках ВСУ

Главы Мурманской и Калининградской областей стали героями фейков об атаках украинских войск. Об этом пишет издание «Коммерсантъ Северо-Запад».

Так, в Сети опубликовали фейковые видео с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных. В них чиновники называли опасным отправление судов в порты из-за атаки Украины на корабли в Средиземном море.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова успела предупредить о распространении фейков. Ролики рассылали администраторам региональных сообществ. Голос губернатора был сгенерирован искусственным интеллектом, уточняет издание. Звук наложили на видео с комментариями по итогам прямой линии президента России Владимира Путина.

Также произошло с Андреем Чибисом, сообщили в региональном оперативном штабе.

«Я обращаюсь ко всем судовладельцам, чьи танкеры и торговые суда в ближайшие дни или недели намерены заходить в Мурманскую область. Сейчас это решение требует особой осторожности. Я призываю вас взять паузу и не рисковать экипажами и судами» ,— было сказано на видео.

Однако заметно, что звук не соответствует тому, что на самом деле говорит глава Мурманской области, заключает СМИ.

