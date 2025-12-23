Чернигов оказался частично обесточен

Часть украинского города Черников оказалась обесточена. Об этом сообщила компания «Черниговоблэнерго» в Telegram-канале.

«Поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточена часть города Чернигов», — говорится в сообщении.

Утром 23 декабря глава администрации Черниговской области Вячеслав Чаус сообщил, что в регионе повреждены объекты критической инфраструктуры. По его словам, ряд населенных пунктов оставалась без света.

Вечером 23 декабря украинское издание «Апостроф» сообщила, что в Чернигове получил повреждения объект критической инфраструктуры. На фоне произошедшего режим воздушной тревоги объявили сразу в нескольких регионах страны — в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

